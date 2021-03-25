اختبار لـ"بايدن".. كوريا الشمالية تطلق "مقذوفاً" في بحر اليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، إطلاق جارتها الشمالية أطلقت "مقذوفاً غير محدّد" في بحر اليابان.

خطوة كورية شمالية قد تكون أول تجربة تجريها بيونج يانج على صاروخ بالستي في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقالت رئاسة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنّ "مقذوفاً غير محدّد" أُطلق في بحر اليابان الذي يسمّيه الكوريّون "بحر الشرق".

كما ذكر خفر السواحل الياباني، الخميس، أن كوريا الشمالية ربما أطلقت صاروخا باليستيا، محذرا السفن من الاقتراب من أي أجسام سقطت وطلب منها بدلا من ذلك أن تقدم له أي معلومات ذات صلة بالواقعة.

والثلاثاء، أكد وزير الوحدة لي إن-يونغ، أنه يبدو أن بيونج يانج وواشنطن بدأتا التحقق من نوايا بعضهما البعض، داعيا إياهما إلى الجلوس لإجراء محادثات حتى لو لم تكونا راضيتين عن الشروط بنسبة 100%.

وقال الوزير :"حتى لو لم تكونا راضيتين عن الشروط بنسبة 100، ولكنهما راضيتان بنسبة 70 - 80% فقط، فإنهما بحاجة إلى الجلوس لإجراء محادثات.

وأضاف: "يجب أن يخضعا لحوار بطريقة مرنة ومن القلب إلى القلب. التخلص من العداء يمكن أن يبدأ بالحوار وينتهي بالمفاوضات".