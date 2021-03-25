إصابة وزير سوداني بكورونا.. وتدابير جديدة لمواجهة الفيروس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل وزير مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف لعزل منزلي، مساء الأربعاء، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) فإن نتيجة فحص كورونا للوزير يوسف أثبتت إيجابية إصابته.

البرهان: الجيش السوداني يؤدي واجبه حتى تسليم السلطة

وأصدرت اللجنة العليا للطواري الصحية، الأربعاء، قرارا يقضي بإلزامية غطاء الوجه وارتداء الكمامة في كل الأماكن العامة والمدارس، والتباعد الاجتماعي.

وكشف وزير الصحة السوداني الدكتور عمر النجيب عن وجود زيادة مضطردة في أعداد الإصابات والوفيات جراء كورونا خاصة في ولايتي الخرطوم والجزيرة.

وأكد أن الوضع في ولاية الخرطوم يدعو للقلق إثر تزايد حالات الإصابة خاصة، وسط أطفال المدارس والمعلمين.

وأضاف: "ما يزيد الوضع تعقيدا وضع المؤسسات الصحية من حيث الإمكانيات لاستقبال حالات الإصابة بوباء كورونا والحالات الأخرى بجانب النقص الحاد في الطاقة الاستيعابية، فضلا عن مشكلة عدم توفر الأوكسجين والأدوية والمعينات الأخرى".

وبدأ السودان مطلع مارس/آذار الجاري تطعيم الكوادر الصحية في خط الدفاع الأول والمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما ويعانون أمراضا مزمنة بلقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا.

وتسلم السودان 800 ألف جرعة كدفعة أولى من منظمة الصحة العالمية، بينما أعلن سفير الصين لدى الخرطوم عن وصول دفعة أولى من اللقاحات الصينية ضد كورونا تقدّر بنحو 250 ألف جرعة مساء الجمعة.