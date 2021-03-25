شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الحوثي تتصاعد.. و«الشرعية» تدعم صنعاء بالنفط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رغم محاولات إيران ومندوبها في صنعاء المدعو حسن إيرلو إفشال جهود السلام في اليمن، أعلنت الحكومة الشرعية أمس (الأربعاء) السماح بدخول سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وقالت الخارجية اليمنية في تغريدات لها: رغم خرق الحوثيين اتفاق ستوكهولم ونهبهم نحو 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين، سمحت الحكومة لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من وطأة الوضع الإنساني. واتهمت الحكومة مليشيا الحوثي بمنع دخول كميات النفط التي استوردتها عبر منافذها ولا تزال ترفض دخولها للمواطنين، مؤكدة أن الانقلاب يتعامل مع كميات مهربة ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني. في غضون ذلك، أحرقت المليشيا عددا من المنازل والمزارع في غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع بعد أن أجبرت ملاكها على الفرار تحت تهديد السلاح. وقالت مصادر محلية، إن المليشيا أحرقت منازل ومزارع في منطقة حبيل العبدي شمالي قطاع الفاخر وشوهدت ألسنة النيران تتصاعد من منازل بينها منزل الشيخ شايف سنان ومزارعه. وفي مديرية الرحبة غربي مأرب، أقدمت المليشيا على حفر قبور عدد من مقاتلي المقاومة من أبناء قبيلة مراد والعبث بجثثهم بينهم الشيخ سعيد المرادي الذي توفي منتصف العام الماضي.

