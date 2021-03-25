شكرا لقرائتكم خبر عن من يتحالف مع نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تصدّر حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت للمرة الرابعة في غضون سنتين، بحسب ما أفادت استطلاعات للرأي أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع. وقال نتنياهو الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة القادمة: حققت فوزاً كبيراً في الانتخابات، التي وصفها بالانتصار العظيم. ووفق الاستطلاعات، حصل الليكود على 31 إلى 33 مقعداً من أصل 120 في الكنيست. جاء خلفه حزب «يش عتيد» برئاسة الوسطي يائير لابيد الذي سيحصل على ما بين 16 إلى 18 مقعداً. ووفق الاستطلاعات ستحصل القائمة العربية المشتركة على ثمانية إلى تسعة مقاعد، كما سيحصل حزب شاس الديني المتشدد لليهود الشرقيين على عدد مماثل. وسيحصل حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي وحزب كحول لفان «أزرق أبيض» بقيادة وزير الدفاع بيني غانتس على سبعة إلى ثمانية مقاعد، ونفس العدد لحزب «يمينا» بزعامة نفتالي بينيت. وفي حال انضم بينيت الذي يعتبر حزبه الجهة المرجحة في الكنيست، إلى نتنياهو، سيكون ذلك كافياً لرئيس الوزراء المنتهية ولايته لتشكيل حكومة يمينية. ويختلف بينيت مع نتنياهو على إدارته للأزمة السياسية. ويتوقع أن يحصل حزب يهدوت هتوراه الديني لليهود الغربيين على ستة إلى سبعة مقاعد، والحزب الديني الصهيوني بقيادة ايتمار بن غفير المعادي للعرب، وحزب ميرتس اليساري الصهيوني.

