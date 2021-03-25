شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية عراقية جديدة لمواجهة «داعش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت السلطات العراقية استراتيجية جديدة لمواجهة الجماعات الإرهابية، مؤكدة أنها كفيلة بمنع الإرهابيين من التنقل في أرجاء البلاد لتنفيذ عملياتهم. وقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبدالوهاب الساعدي في تصريح أمس (الأربعاء): وضعنا استراتيجية وخطة بتغيير الأساليب ضد المجاميع الإرهابية لمنع تنقلها والقيام بعملياتها، وأضاف «نشرنا أكثر من 100 قناص للقضاء على ما تبقى من فلول داعش». ولفت إلى أن عملية «الأسد المتأهب» نفذت في المناطق التي يصعب وصول «القطعات الأمنية» إليها كونها مناطق جبلية ووعرة وهي أشبه بالحدود الفاصلة بين قطعات البيشمركة ووزارة الدفاع، مبيناً أن هذه المنطقة تؤمن تنقل الإرهابيين. وأفاد بأن العملية دمرت أكثر من 320 كهفا كان تؤوي إرهابيين.وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، أن العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في سلسلة جبال مخمور، أسفرت عن قتل 27 إرهابيا داعشياً ودمرت 120 كهفا وموقعا تابعا لتلك العصابات، وقال إن طائرات التحالف وجهت 18 ضربة لمناطق في جبال قره جوغ ضمن قاطع محافظة نينوى، ودمرت 39 وكرا يستخدمها مقاتلو «داعش».

