شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ: حمدان بن راشد رمز وطني سيبقى خالداً بالوجدان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى الشيوخ، فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأكدوا أن ما قام به خلال السنوات الماضية لخدمة الوطن وقضاياه ودعم القضايا الإنسانية في العالم، من الصعب إحصاؤه، كون الفقيد قدم الكثير لإعلاء راية الوطن في شتى المحافل.

حمدان بن محمد: فارس ترجّل

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ودّع الوطن رمزاً من رموزه وفارساً ترجّل بعد رحلة عطاء ستبقى خالدة، نستلهم منها العبر والدروس في إعلاء شأن الوطن ونشر أسباب الخير، نسأل الله عزّ وجل أن يرحم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ويسكنه فسيح جناته».

مكتوم بن محمد: نعزي الشعب والقيادة

وكتب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، عبر «تويتر» عن وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، قائلاً: «‏ نعزي شعب الإمارات وقيادته بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحم الله فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

عمار بن حميد: رمز خالد

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، عبر «تويتر»: «بوراشد» أحد رموزنا الوطنية الخالدة، مواقفه الإنسانية وإسهاماته الخيرة في شتى المجالات ستظل باقية، محبته لشعبه ومشاركته لهم في السراء والضراء ستبقى في قلوب الناس، أدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

حمدان بن زايد: التواضع والحكمة

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عبر «تويتر»: «‏رحم الله فقيد الوطن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأسكنه فسيح جناته، الأخ الكبير، رمز التواضع والحكمة، سيبقى حبه وإخلاصه للوطن حاضراً في قلوبنا، وستظل أياديه البيضاء وفعل الخير شاهداً على عطائه، تعازينا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولأسرة آل مكتوم الكرام، إنا لله وإنا إليه راجعون».

طحنون بن محمد: رجل نبيل

وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، عبر «تويتر»: ‏فقد الوطن رجلًا نبيلًا بذل حياته في خدمة العمل العام، وأسهم في دعم مسيرة البناء، رحم الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وعظم الله أجر آل مكتوم، وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

هزاع بن زايد: قيادي فذ

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي بأبوظبي، عبر «تويتر»: ‏«برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نفقد أباً وأخاً وصديقاً وشخصية قيادية فذة، ورمزاً إماراتياً أصيلاً، امتدت إنجازاته وأياديه البيضاء إلى كل مكان، نعزي أنفسنا وآل مكتوم الكرام بفقيد الوطن، تغمده الله بواسع رحمته، وجعل مثواه جنة الخلد وألهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

سيف بن زايد: رجل الإنسانية

وكتب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبر «تويتر»: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى سيدي محمد بن راشد في وفاة فقيد الإمارات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رجل الإنسانية الذي رحل إلى ربه راضياً مرضياً، تاركاً بعطائه المتواصل بصمات خالدة في تاريخ الوطن، أثابه الله على جميل صنائعه وغفر له وأسكنه فسيح جناته».

منصور بن زايد: الرجل المخلص

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عبر «تويتر»: «رحم الله فقيد الوطن الكبير أخي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، برحيله تفقد الإمارات أحد رجالاتها المخلصين بعد حياة زاخرة بالعمل الإنساني والوطني، نعزي آل مكتوم الكرام وشعب الإمارات بهذا المصاب، ونسأل الله تعالى لفقيدنا الرحمة والمغفرة»‏.

عبدالله بن زايد: عاش كريماً ورحل عظيماً

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي عبر «تويتر»: «ستظل ذاكرة الإمارات زاخرة باسم حمدان بن راشد، ومليئة بإنجازاته النبيلة، بذل وأعطى، عاش كريماً ورحل عظيماً، اللهم أكرم نزله».

سلطان بن خليفة: مسيرة حافلة

قال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، إن الإمارات ودعت فقيدها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس، وقد سطر مسيرة حافلة بالعمل الوطني المخلص والعطاء لأبناء شعبه والإنسانية جمعاء.

وأشار سموه إلى أن الفقيد واكب مراحل تطور دولة الإمارات، وأسهم في بناء مسيرتها التنموية؛ إذ يعتبر، رحمه الله، أحد رواد وحدتها، وتأسيس حاضرها ومستقبلها، ورجل دولة ترك بصمة جلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية في الإمارات، وقد امتازت شخصيته بالحنكة والقيادة الاستثنائية في مجمل الأحداث والمناصب التي تقلدها طوال حياته.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، داعياً الله أن يتغمد الفقيد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

محمد بن خليفة: رمز الوفاء

أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن دولة الإمارات فقدت برحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - الذي انتقل إلى جوار ربه - رمزاً من رموزها الأوفياء وابناً من أبنائها البررة، وذلك بعد مسيرة حافلة بالبذل والعطاء لبلده وشعبه والإنسانية كلها.

وأعرب سموه في كلمة له عن خالص تعازيه ومواساته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأنجال الفقيد وذويه وأسرة آل مكتوم الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ونوه سموه بالأدوار التاريخية للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي واكب مسيرة دولة الإمارات الحافلة ومحطاتها البارزة مساهماً في نهضتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية.

أحمد بن سعيد: خسارتنا كبيرة

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، عبر «تويتر»: «رحم الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، صاحب القلب الكبير، لقد كان للفقيد الغالي بصمات واضحة على مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى نهضة دبي، ولا ننسى أياديه البيضاء في العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وفي مختلف مناطق العالم، ‏نرجو له الرحمة والمغفرة وأن ينزله الله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً، خسارتنا فيك كبيرة يا أبا راشد، فقد كنت أخاً كبيراً ومعلماً وملهماً، وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

أحمد بن محمد: قدوة في العطاء

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، عبر «تويتر»: ‏«ودعتنا إلى جوار رب كريم، لكنك ستبقى بيننا القدوة في العطاء والمثال في خدمة الأهل والوطن، رحم الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وأسكنه فسيح جناته».

منصور بن محمد: فقيد دبي

وكتب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، عبر «تويتر»: «رحل عنا فقيد دبي ولم يرحل منا، اللهم اغفر له واجمعنا به في جنات النعيم، إنا لله وإنا إليه راجعون»‏.