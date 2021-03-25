شكرا لقرائتكم خبر عن صقر غباش: قائد وطني من طراز رفيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، المسيرة الحافلة بالإنجازات التي سطرها الراحل الكبير الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بالمحبة والوفاء كرمز وطني ورجل دولة، وأن شخصية الشيخ حمدان بن راشد فريدة واستثنائية يندر أن يكون لها مثيل، فكان المغفور له من رجالات الدولة وكان قائداً وطنياً من الطراز الرفيع وله أدوار بارزة في مرحلة التأسيس التي ننعم بها اليوم، وبما وصلت إليه دولة الإمارات.

وأضاف أن عزاءنا في دولة الإمارات أن أعمال المغفور له في مختلف المجالات ستظل خالدة نذكرها بكل محبة وامتنان وعرفان.

وقال باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، نتقدم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أنجال الفقيد وذويه وأسرة آل مكتوم الكرام بخالص العزاء والمواساة.