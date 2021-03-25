شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تودّع رجل الخير والإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس ابنها البار ورجل الخير والإنسانية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الذي وافته المنية أمس.

ونعى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الفقيد داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم آله الصبر والسلوان، كما نعته وزارة شؤون الرئاسة.

وأمر صاحب السموّ رئيس الدولة بإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الدولة لثلاثة أيام.

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخاه الفقيد عبر«تويتر» وقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم»، ورثاه في قصيدة قال فيها: «كيف عنا تسير يا نجم إفل..

ما شبعنا منك يا القرم الرشيد».

كما نعى ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، الفقيد، وأعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام، اعتباراً من أمس الأربعاء، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الخميس وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري.

كما نعى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفقيد وقال عبر «تويتر»: «فقدنا أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق..رحم الله أخي الشيخ حمدان بن راشد وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه.. أعزي نفسي وأخي محمد بن راشد وآل مكتوم الكرام في هذا المصاب الجلل..داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان».

ونعى ديوان صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودواوين أصحاب السمو الحكام المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأعلنوا الحداد وتنكيس الأعلام.

وأدى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيوخ وأبناء آل مكتوم صلاة الجنازة على جثمان الفقيد في مسجد زعبيل بدبي ظهر أمس، حيث اقتصرت الصلاة نظراً للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية على أفراد العائلة فقط، وشُيع جثمان الفقيد الطاهر إلى مثواه الأخير في مقبرة أم هرير بدبي، وتقدم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي المشيعين، فيما أقيمت في جميع مساجد الدولة أمس، صلاة الغائب على روح الفقيد.

