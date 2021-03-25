شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتلقى التعازي من سلطان والنعيمي وسعود بن صقر هاتفياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة اتصالاً هاتفياً مع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اتصاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية أمس الأربعاء، داعياً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

كذلك أجرى سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة اتصالاً هاتفياً مع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله،

وقدم سموّ ولي عهد الشارقة خلال اتصاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، داعياً العلي أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

حاكم عجمان

كما أجرى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قدم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية، أمس الأربعاء، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السمو حاكم عجمان، في اتصال هاتفي مماثل، تعازيه ومواساته لأنجال الفقيد، سائلاً المولى عز وجل الرحمة والمغفرة لفقيد الوطن.

حاكم رأس الخيمة

أجرى صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اتصالاً هاتفياً مع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي ،رعاه الله، قدم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية أمس الأربعاء، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة في اتصال هاتفي مماثل تعازيه ومواساته لأنجال الفقيد، سائلاً المولى عز وجل الرحمة والمغفرة لفقيد الوطن.

وأجرى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، اتصالاً هاتفياً مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قدم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية أمس.

ودعا سمو ولي عهد عجمان، العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وعموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان. (وام)