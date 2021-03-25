شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات من «أمريكية الشارقة» يصممن عصا تعمل بالذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قام فريق مكون من أربع طالبات من الجامعة الأمريكية في الشارقة بتصميم عصا آلية قادرة على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الرؤية على التنقل.

ويتألف مشروع التخرج من جزأين: تطبيق للهواتف الذكية مع ميزة التنبيه الصوتي التي تسمح لخرائط «غوغل» بتحديد موقع المستخدم، وعصا قابلة للتعديل متصلة بهيكل بعجلات مثبت عليه معالج حوسبة رئيسي وأجهزة استشعار.

ويتميز مقبض العصا بزر ضغط للطوارئ يسمح للمستخدم بإرسال إشارات تنبيه إلى الهاتف المحمول للوصي أو مقدم الرعاية لتحديد موقع المستخدم ومساعدته.

وهدف مشروع تخرج طالبات السنة الأخير في علوم وهندسة الكمبيوتر في الجامعة مريم جمال أرشي وريم عبد الله الأميري وفاطمة حسين عرب وسارة محمد المازمي إلى توضيح كيفية استخدام تقنية إنترنت الأشياء لمعالجة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.

تقول الأميري: «قالت المنظمة العالمية غير الحكومية «الاتحاد العالمي للمكفوفين» أن 285 مليون شخص حول العالم مكفوفون أو يعانون مشاكل حادة في البصر، ويعتمد ضعاف البصر على العصي البيضاء لأغراض الاستقرار والتنقل، ولكن هناك أوجه قصور لهذه العصي حيث تسمح باكتشاف الأشياء وهي قريبة من الشخص ولا تسمح بالتنقل الموجه، توجد حاجة أيضاً إلى نظام يمكنه التغلب على القيود التي تأتي من استخدام الكلاب الإرشادية وعدم دقة نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي أس» في المناطق الداخلية، ونحن نتيح للمستخدم من خلال هذه التكنولوجيا فرصة أن يصبح مستقلاً ويتنقل بأمان في البيئات الداخلية والخارجية».

قال الدكتور عبد الرحمن العلي أستاذ علوم وهندسة الكمبيوتر في الجامعة: «لدينا رؤية واضحة عما نريد أن يكون عليه جيلنا القادم من المهندسين وعلماء الكمبيوتر والمبتكرين، ويوضح مشروع التخرج هذا كيف أن طلبتنا في كلية الهندسة يتمتعون بأعلى مستويات المهارات المهنية والتقنية، ويتمثل دورنا في توجيه وتهيئة علماء وباحثي المستقبل لمعالجة القضايا الاجتماعية والعالمية وإرسالهم إلى العالم لإحداث التغيير».

وكان العمل على المشروع قد بدأ في شهر يناير من العام الماضي وتم تقديمه في شهر ديسمبر بعد تطوير نموذج أولي للعصا. وكان الفريق الطلابي قد أجرى بحوثاً متعمقة قبل تصميمها وتواصل مع مختلف أصحاب المصلحة.