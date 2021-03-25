شكرا لقرائتكم خبر عن 140 باحثاً يشاركون في مؤتمر «الأفق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت كلية الأفق الجامعية المؤتمر الدولي في نسخته السادسة افتراضياً، تحت عنوان: «إدارة الأعمال في زمن كوفيد 19: الفرص والتحديات».

ركز 140 باحثاً قدموا من 20 دولة مختلفة، في مقالاتهم ودراساتهم البحثية على جملة من المواضيع، منها: فرص الأعمال المتنامية، وقيادة الأزمات، والمحاسبة والتمويل، وسلسلة توريد الإمدادات وإدارة المشاريع، علاوة على تحليل البيانات الضخمة، وفرص التعليم العالي المطلوبة ومعالجة التحديات الراهنة خلال جائحة كورونا.

كما تناولت الجلسات التي تمت إدارتها خلال غرف المؤتمر الافتراضية، الاختصاصات التالية: الإدارة الاستراتيجية والقيادة، والتسويق، والموارد المالية والبشرية، والاقتصاد، والتقنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال والابتكار، والتربية والتعليم، والإدارة العامة.

وأكد كمال بوري مؤسس ورئيس مجلس إدارة الكلية، أن غلبية القطاعات في أسواق الأعمال العالمية تأثرت بهذا الوباء وتداعياته، مما ترتبت عليه تحديات عدة، وفي نفس الوقت خلقت العديد من الفرص التي ينبغي معالجتها وبناء الأفكار المبتكرة بالاستناد عليها.

وأشار الدكتور محمد انعيرات، رئيس الكلية إلى أهمية هذا النوع من المؤتمرات التي تناقش الآثار المترتبة على كوفيد 19، خاصة في ظروف الوضع الراهنة.