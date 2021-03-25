شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معايير أساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا ضمن "حياة كريمة".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وقد تم تقسيم القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، وهى القرى التى تحتاج إلى تدخلات عاجلة، وتشمل المرحلة الثانية من المبادرة القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70% وهى القرى الفقيرة التى تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، أما المرحلة الثالثة من المبادرة فتشمل القرى ذات نسب الفقر أقل من 50% والتى تشهد تحديات أقل لتجاوز الفقر.

ونستعرض فيما يلى المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجاً...

- ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه.

- انخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس.

- الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية.

- سوء أحوال شبكات الطرق.

- ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.