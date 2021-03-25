شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تحاصر الإرهاب.. دراسة تكشف تفاصيل جهود السلطات الألمانية فى محاربة التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب عن تفاصيل ملاحقة السلطات الألمانية لعدد من الجمعيات التى تنشر الأفكار المتطرفة فى البلاد، حيث شنت حملات تفتيش وتقصى ضد المواقع التى تشتبه بتحولها لمراكز نشر التطرف أو إدارة عمليات مشبوهة لتمويلات خفية ومجهولة المصدر.

وأكدت الدراسة، أن عام 2020 شهد حسم أمنى لملف جمعيات إيران والتمويلات المشبوهة فى البلاد، بعد حظر برلين لجماعة حزب الله، وفى مايو داهمت الشرطة 30 مسجدًا ومركزًا دينيا بشبهة جمع الأموال إلى عناصر الحزب فى لبنان، وهو ذات الشئ الذى اتهم به مركز المصطفى قبل غلقه من قبل السلطات، إضافة إلى مساجد تابعة لإيران فى العاصمة برلين ومونستر ودورتموند.

وتابعت الدراسة، أن الأجهزة المعنية فى المانيا تناقش حاليا اقتراحات لوقف التمويل الخارجى للمساجد وجعل الإنفاق مقتصرًا على أموال الداخل فقط دون الحاجة لتبرعات غير الألمان، منعًا لاستغلال المنابر الدينية فى نشر الأيدلوجيات المتشددة أو التجسس، ولذلك يراجع الساسة مشروع قانون يحد من التمويل الخارجى للمساجد.