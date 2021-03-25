الحكومة الموريتانية ترحب بعودة العلاقات مع قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - ( د ب أ)

رحب وزير التعليم العالي الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي ولد سالم، أمس الأربعاء، بعودة علاقات بلاده مع قطر، قائلاً إنه ما كان ينبغي أن تُقطع العلاقات.

وأوضح ولد سالم في مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، بعد اجتماع لمجلس الوزراء في نواكشوط إن بلاده ترحب بعودة العلاقات بين البلدين بعد قطيعة دامت أربع سنوات.

وتابع الوزير: "الحمد لله على أن البيت العربي يلتئم من جديد كنا سعداء باللقاء مع القطريين".

وأكد ولد سالم أن الفضل في عودة العلاقات مع قطر يرجع إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

واستأنفت موريتانيا وقطر علاقاتهما الدبلوماسية الأحد الماضي في الدوحة إثر لقاء بين وزيري خارجية البلدين. وقطعت نواكشوط علاقاتها مع الدوحة بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتهم مع قطر.