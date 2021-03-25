"لإزالة عقار".. تحويلات مرورية بعد إغلاق كوبري العاشر بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ قرار إزالة أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، الأمر الذي يستلزم غلق كوبري العاشر من رمضان في الاتجاهين.

وسيبدأ الغلق اعتباراً من الساعة 12,5 صباحا يوم الخميس الموافق 25/3/2021 وحتى الساعة 6 صباحا، خشية سقوط أجزاء من العقار على الكوبري.

وتأتي التحويلات المرورية على النحو التالي:

القادم من الكورنيش اتجاه أثر النبي استكمال الكورنيش وعدم الصعود اتجاه كوبري العاشر.. أما عن

القادم من محور عين الحياة اتجاه مطلع كوبري العاشر سيتم الدخول يميناً شارع الإمام وعدم استكمال اتجاه مطلع كوبري العاشر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.