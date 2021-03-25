حجب 227 حسابًا مزيفًا ووقف برامج.. 8 قرارات لـ"الأعلى للإعلام" بحق الوسائل في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

كشف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تقريره السنوي والذي انفرد الخليج 365 بنشره، عن القرارات التي اتخذها بشأن توصيات لجنة الشكاوى وأصدر قرارات بشأنها، حيث تلقت اللجنة 213 شكوى العام الماضي، وأصدرت توصياتها في 205 منها.

وتمثلت أبرز القرارات التي اتخذها الأعلى للإعلام في:

1- حجب 212 حسابًا مزيفًا على الفيسبوك و10 حسابات على تويتر و5 حسابات على إنستجرام تحمل اسم المستشار عدلي منصور.

2- وقف بث برنامج "زملكاوي" الذي يُعرض على قناة الزمالك لمدة أسبوعين في الشكاوى المقدمة من النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ضد البرنامج.

3- مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحذف محتوى صفحة "عالم النقل والسكك الحديدية" والتي تعمل على نشر أخبار كاذبة ومغلوطة للتقليل من شأن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الهيئة القومية للسكك الحديدية.

4- إلزام موقع المصري اليوم الإلكتروني بنشر اعتذار لمحافظ الدقهلية وزوجته فيما نشر على الموقع من أخبار تتعلق بأمور شخصية بعيدة عن عمله، وإلزام الموقع بدفع غرامة 50 ألف جنيه، وإحالة الصحفية غادة عبدالحافظ إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معها بمعرفة هيئة التأديب، بعد ثبوت أن ما نشرته على الموقع كان بهدف الإساءة للمحافظ والتشهير به.

5- حجب موقع الأهرام مباشر نيوز وإزالة صفحة الموقع على الفيسبوك لاستخدامه ذات العلامة التجارية لمؤسسة الأهرام الصحفية بالمخالفة للقانون.

6- منع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين، لاتهامه المسؤولين بقطاع الاتصالات بالفساد وإهدار المليارات دون دليل أو سند، وإلزام قناة المحور الفضائية بأداء جزاء مالي مقداره 100 ألف جنيه.

7- حجب الموقع الإلكتروني "كنوز عربية" لنشره أخبار كاذبة ومضللة تسئ للشركة المصرية للاتصالات.

8- منع ظهور عادل زيدان رئيس جمعية مزارعي الـ 1.5 مليون فدان لمدة 3 شهور على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، ولفت نظر مذيع برنامج "من سيزرع المليون" على قناة الصحة والجمال، وإلزام القناة بإذاعة بيان يؤكد عدم صحة المعلومات التي صرح بها رئيس الجمعية بشأن المياه الجوفية، لعدم استنادها إلى أي تقارير صادرة من جهات مختصة.​