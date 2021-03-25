البابا يأمر بخفض رواتب الكرادلة 10%

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أمر البابا فرنسيس بخفض رواتب الكرادلة 10% وتقليص أجور رجال دين آخرين يعملون بالفاتيكان من أجل الحفاظ على وظائف الموظفين العاديين بعد أن أضرت جائحة فيروس كورونا بدخل الفاتيكان.

وقال الفاتيكان إن البابا أصدر مرسوما يطرح فيه تخفيضات متناسبة يبدأ العمل بها من الأول من نيسان.

يشار إلى أن الكرادلة الذين يعملون في الفاتيكان ويعيشون فيه أو في روما يتقاضون رواتب تتراوح بين 4000 و5000 يورو في الشهر ويقيم كثيرون منهم في شقق سكنية واسعة بإيجار يقل عن الأسعار السائدة في السوق.

وسيتم خفض رواتب رؤساء الأقسام وأغلبهم من رجال الدين بما يتراوح بين ثلاثة وثمانية في المئة، كما ستعلق زيادات الأجور المقررة حتى آذا 2023.