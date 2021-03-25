كرواتيا تفشل في تحقيق الفوز وفرنسا تتعادل مع أوكرانيا والبرتغال يحقق الأهم

جدة - عبدالحي حسين - افتتحت، اليوم الأربعاء، مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في قطر بالقارة الأوربية، بإجراء العديد من المباريات. في افتتاح الجولة الأولى من التصفيات.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأوكراني، حيث كان الديكة السباقين للتهديف، عن طريق اللاعب غريزمان في الدقيقة 19، إلا أن أوكرانيا تمكنت من تعديل النتيجة عند الدقيقة 57 بقدم اللاعب كيمبيلي بالخطأ في مرماه، ليقتسم المنتخبان نقاط المباراة.

وفي مباراة ثانية، فاز البرتغال على منتخب إذربيجان بهدف نظيف، في المباراة التي جرت أطوارها بملعب أليانز ستاديوم، عن طريق اللاعب ميدفيديف بالخطأ في مرماه، ليتمكن رفقاء رونالدو من تحقيق أولى نقاطه في التصفيات.

وتمكن المنتخب البلجيكي من حسم نتيجة مباراته أمام نظيره الويلزي بثلاثة أهداف لهدف، حيث تناوب على تسجيل أهداف بلجيكا، كل من دي بروين في الدقيقة 22، وثورغان هازارد عند الدقيقة 28، ولوكاكو من ضربة جزاء في 73، فيما سجل ويلسون الهدف الوحيد لويلز مع بداية المباراة.

وفشل كرواتيا في الفوز على نظيره السلوفيني على ملعب ستوزيك ستاديوم، بعدما خسر مباراته بهدف نظيف منذ الدقيقة 15 عن طريق اللاعب لوفريتش.

وفيما يلي نتائج كل المباريات:

تركيا 4 : 2 هولندا

قطر 1 : 0 لوكسمبرج

البرتغال 1 : 0 إذربيجان

صربيا 3 : 2 إيرلندا

فنلندا 2 : 2 البوسنة والهرسك

فرنسا 1 : 1 أوكرانيا

بلجيكا 3 : 1 ويلز

جبل طارق 0 : 3 النرويج

لاتفيا 1 : 2 الجبل الأسود

قبرص 0 : 0 سلوفاكيا

مالطة 1 : 3 روسيا

سلوفينيا 1 : 0 كرواتيا

إستونيا 2 : 6 التشيك