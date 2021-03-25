محمد الفلاح - سفير اليمن بفرنسا: الحوثي تريد استمرار الحرب لأطول فترة

الخميس 25 مارس 2021

أكد السفير اليمني في فرنسا، الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي تريد استمرار الحرب لأطول فترة ممكنة في اليمن.



وقال الدكتور رياض ياسين، في مقابلة مع تلفزيون "العربية" من باريس، إن اليمن مقبل على كارثة إنسانية بسبب تعنت الحوثي.

كما أكد أن ميليشيات الحوثي تستغل الوضع الإنساني في البلاد.

وأكد على وجود ترحيب دولي واسع بالمبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن.

وكانت المملكة قد طرحت مبادرة للحل في اليمن، تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية، واستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم، ودخول السفن بكل أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن.

كما توالت ردود الأفعال المرحبة بالمبادرة السعودية عربياً ودولياً، حيث أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، الاثنين، أن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

كما رحبت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، بالمبادرة التي أطلقتها السعودية للحل في اليمن، داعية جميع الأطراف للالتزام بجدية بوقف إطلاق النار فورا والدخول في محادثات برعاية الأمم المتحدة.