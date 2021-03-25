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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. 3 وفيات و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الأربعاء، عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصبح بذلك إجمالي الإصابات 116 ألفاً و 438.
وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي عن رصد 3 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 3 آلاف و69.
وأشار فورار، إلى تماثل 84 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 81 ألفاً و 65 بينما يتواجد 9 مصابين في العناية المركزة.