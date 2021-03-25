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الجزائر.. 3 وفيات و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الأربعاء، عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصبح بذلك إجمالي الإصابات 116 ألفاً و 438.

 

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي عن رصد 3 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 3 آلاف و69.

 

وأشار فورار، إلى تماثل 84 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 81 ألفاً و 65 بينما يتواجد 9 مصابين في العناية المركزة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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