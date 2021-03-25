اليونسيف تطالب السلطات المسؤولة عن مخيم الهول في سوريا بحماية الأطفال المقيمين فيه

طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، السلطات المسؤولة عن مخيم الهول في سوريا بوضع حلول طويلة الأمد لأطفال المخيم، وذلك عقب تلقي المنظمة تقارير تفيد بأن طفلاً في الخامسة عشرة من العمر قُتل في المخيم في حادثة عنف يوم أمس.

وأشارت المنظمة في بيان صحفي، إلى أن الوضع الأمني في المخيم يثير المخاوف مع الإبلاغ عن مقتل 40 شخصاً بالغاً وطفلين منذ بداية العام، من بينهم 16 شخصاً خلال شهر مارس وحده.

ودعت المنظمة، السلطات المسؤولة عن المخيم إلى تأمين سلامة الأطفال وجميع المقيمين فيه، فيما يقيم في مخيم الهول نحو 40 ألف طفل سوري وأجنبي، مؤكدةً ضرورة إعادة إدماج الأطفال السوريين بشكل آمن في مجتمعاتهم المحلية، وإعادة الأطفال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بأمان وكرامة.