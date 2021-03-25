شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفلبين يحذر من تجاوز طابور تلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي المسؤولين من القفز في طابور تلقي لقاح فيروس كورونا، قائلاً إن الأمة تخاطر بفقدان الجرعات المتبرع بها من آلية "كوفاكس" المدعومة من منظمة الصحة العالمية إذا لم يتم إعطاء الأولوية للعاملين في المجال الصحي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دوتيرتي قوله في مؤتمر صحفي تلفزيوني في وقت متأخر أمس الأربعاء إنه تمت مطالبة خمسة من رؤساء البلديات وابن أحد المشاهير بتقديم توضيح وقد يواجهون اتهامات لتلقيهم اللقاح قبل المجموعات ذات الأولوية، مضيفا: "لقد قبلنا التبرعات ونحن نعلم جيداً أنه يتعين علينا احترام الشروط. في الوقت الحالي، نحن لا نمتثل (لهذه الشروط)".

وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكي في نفس الإحاطة إن اللقاحات المتاحة يمكنها تلقيح 30 % فقط من 7ر1 مليون شخص يعملون في المجال الصحي في البلاد.

وقال وزير التجارة رامون لوبيز، إنه يجب إعطاء الأولوية للعاملين في المصانع التي تنتج المواد الغذائية والمشروبات والإمدادات الطبية.

ومن المتوقع أن يعود الاقتصاد الفلبيني إلى النمو هذا العام مع استمرار عمليات التلقيح واقتصار عمليات الإغلاق على مناطق أصغر، حسبما قال وزير التخطيط الاقتصادي كارل تشوا في نفس المؤتمر.