شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات متوقعة بالملايين على «السفينة الجانحة» بقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر بقطاع التأمين اليوم الأربعاء، إن مالك واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، والعالقة في قناة السويس حاليا، يواجه هو وشركات التأمين مطالبات بملايين الدولارات حتى إذا أعيد تعويم السفينة سريعا.

وذكرت هيئة قناة السويس في بيان إن السفينة (إيفر جيفن)، البالغ طولها 400 متر وحمولتها 224 ألف طن، جنحت صباح أمس الثلاثاء بعد أن اختل توجيهها وسط رياح عاتية وعاصفة ترابية، مما يهدد بتعطيل شحنات عالمية لأيام.

وقالت شركة وكالة الخليج للخدمات البحرية في دبي إن السلطات ظلت تعمل على إعادة تعويم السفينة بعد ظهر اليوم، وإن معلومات سابقة عن إعادة تعويم جزئية كانت غير دقيقة.

وأوضح وكلاء تأمين وسماسرة أن مالك السفينة، شركة شوي كيسان كيه.كيه اليابانية، وشركات التأمين قد يواجهون مطالبات من هيئة قناة السويس عن فاقد الإيرادات ومن السفن الأخرى التي تعطلت حركتها.

وقال ديفيد سميث، مدير مكتب سمسرة التأمين البحري مكجيل وشركاه "كل الطرق تؤدي إلى السفينة."

وذكر نادي الحماية والتعويض البريطاني في بيان أنه جهة الحماية والتعويض للسفينة إيفر جيفن، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ويغطي هذا النوع من التأمين المطالبات المتعلقة بالتلوث والإصابات البشرية.