الإرهاب يضرب النيجر وموزمبيق.. 10 قتلى واستهداف مشروع ضخم للغاز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت مناطق في النيجر وموزمبيق لهجمات إرهابية سقط خلالها 10 قتلى بالبلد الأول بينما وقع الثاني قرب منطقة مشروع غاز عالمي.

ففي النيجر، قال مصدر أمني كبير إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا الأربعاء في هجمات على قريتين في منطقة تيلابيري في جنوب غرب النيجر.

بينما شهد شمال شرق موزمبيق، هجوم لأشخاص يشتبه بأنهم متطرفون على منطقة قرب موقع تقيم فيه شركة "توتال إس إي" مشروع غاز بقيمة 20 مليار دولار، وفقا لمصادر مطلعة.



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن الهجوم الذي استهدف بلدة بالما الساحلية جاء بعد يوم من موافقة شركة توتال على استئناف أعمال البناء في موقع المشروع، بعد أن عززت الحكومة الأمن في المنطقة المعرضة للهجوم من جماعة مرتبطة بتنظيم داعش.

وقالت مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن المسلحين هاجموا منطقتين في البلدة بعد ظهر الأربعاء، موضحة أن القوات الحكومية تصدت للهجوم.

ولم يرد المتحدث باسم الجيش في موزمبيق، كاوستوديو ماسينجو، على 3 مكالمات هاتفية بهدف الحصول على تصريح.

ولم ترد شركة توتال على الفور على طلبين للحصول على تعليق.