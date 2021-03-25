لكبح روسيا والصين وعدائية تركيا.. أمريكا ترمم علاقتها بـ"الناتو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت واشنطن، الأربعاء، تعهدات تظهر رغبتها في ترميم التحالف مع الاتحاد الأوروبي والتنسيق مع شركائها في مواجهة روسيا والصين.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عملية الإقناع في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ويختتمها مساء اليوم الخميس، الرئيس جو بايدن، بكلمة له خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي.



ورحّب قادة الاتحاد الأوروبي برسائل واشنطن التي تهدئ كثيرا من مخاوفهم، وقال بلينكن لنظرائه في الناتو "لن ترغم الولايات المتحدة حلفاءها على الاختيار بيننا وبينهم".

وأضاف "نعلم أن لحلفائنا علاقات معقدة مع الصين لن تتطابق دائما مع علاقاتنا".

وقال بلينكن "نحن ندرك الحاجة إلى رؤية أكثر شمولية لتقاسم الأعباء".



كما استمع وزير الخارجية الأمريكي أيضا إلى مشاغل عدة حلفاء أوروبيين حول سلوك تركيا العدائي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن بلينكن قام خلال حديثه مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو بـ"حثّ تركيا على عدم إبقاء نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400" الروسية.

كم عبّر عن قلقه من انسحاب تركيا من "اتفاق إسطنبول" حول حماية المرأة، مشددا على أهمية المؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".

وقال دبلوماسي أوروبي: "أظهر بلينكن أن واشنطن تدرك حجم الرهانات في رغبتها تنشيط التحالف والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "حديث بايدن مع قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم يرسل الرسالة الصحيحة حول استعداده الصادق للتشاور مع الحلفاء قبل اتخاذ أي قرار".