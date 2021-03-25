شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر.. 3 وفيات و89 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية الأربعاء، عن تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصبح بذلك إجمالي الإصابات 116 ألفاً و 438.



وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي عن رصد 3 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 3 آلاف و69.

وأشار فورار، إلى تماثل 84 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 81 ألفاً و 65 بينما يتواجد 9 مصابين في العناية المركزة.