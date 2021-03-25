الارشيف / اخبار العالم

ولي العهد السعودي ووزير خارجية الصين يبحثان التعاون الثنائي في نيوم

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ووزير خارجية الصين يبحثان التعاون الثنائي في نيوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش ولي العهد السعودي الأمير في نيوم أقصى شمال غرب المملكة اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي يزور المملكة حالياً، عدداً من الموضوعات يأتي في مقدمتها التعاون الثنائي والفرص الواعدة إضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء "واس"، أن ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الصيني "استعرضا خلال الاجتماع أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات".

كما تناول الاجتماع "بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وكشف وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأربعاء، عن مبادرة من 5 نقاط لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا