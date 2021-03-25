شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. تحديات تواجه خريطة الطريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. محمد فراج أبو النور*

إذا كانت الأجواء المواتية التي أحاطت بمولد حكومة الوحدة الوطنية الليبية ساعدتها على قطع خطواتها الأولى بسهولة ملحوظة، وأعطتها قوة دفع أولية كبيرة، فإن المهام الضخمة والتحديات الجدية التي تواجه حكومة الدبيبة تضعها أمام اختبارات صعبة، خاصة أن الفترة المتاحة لها لإنجاز تلك المهمة هي فترة قصيرة تمتد 9 أشهر فقط، الأمر الذي يجعلها في سباق مع الزمن فعلاً، لإنجاز «خريطة الطريق» المطروحة عليها، والتي تنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

الضغوط والتفاهمات الدولية والإقليمية والمحلية أتاحت للدبيبة تشكيل حكومة واسعة ممثلة لمختلف القوى والمناطق الليبية، الأمر الذي ضمن لها قبولاً واسعاً، ثم فرضت هذه الضغوط والتفاهمات التئام شمل البرلمان – الذي لم يجتمع منذ انتخابات عام 2014 – ليمنح الحكومة الثقة بأغلبية الثلثين (132) عضواً من (178)، وثم التغلب على مماحكة «وفاقية وتركية» كثيرة لتنعقد جلسة منح الثقة في سرت، ثم جلسة حلف اليمين في طبرق 15 مارس/ آذار ليقوم السراج في اليوم التالي بتسليم السلطة إلى «المنفى» و«دبيبة».

وكانت جلسة أداء اليمين بالذات، تظاهرة دعم حاشدة، محلية وإقليمية ودولية، لشرعية السلطة الجديدة بجناحيها «الحكومة والمجلس الرئاسي»، وكذلك لشرعية البرلمان الذي اجتمع للمرة الثانية بنصابه مكتملاً ووافراً ليكون مصدراً لشرعية الحكومة – وهي الشرعية التي لم تحصل عليها أبداً حكومة «الوفاق»– وليسترد مكانه الطبيعي بين سلطات الدولة كسلطة للتشريع والرقابة، ما سيكون هل دوره المهم في إنجاز خريطة الطريق.

مهام متداخلة ومتزامنة

المهام الكبرى التي تتضمنها خريطة الطريق تشمل إنجاز الحد الأدنى من إعادة تنظيم الاقتصاد والتحسين العاجل للخدمات العامة المنهارة، وإقرار الموازنة الموحدة للدولة – للمرة الأولى منذ سبع سنوات - لكي يمكن أن تدور عجلة السلطة الحديدة.. ومن ثم إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وحل الميليشيات الإرهابية، والقبلية، والمناطقية، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها القوات المسلحة والأمنية، وكذلك المصرف المركزي، واختيار قيادات جديدة للمؤسسات السيادية، بما فيها المصرف المركزي ومؤسسة النفط الوطنية وديوان المحاسبة، والرقابة الإدارية.. وبالطبع المفوضية العليا للانتخابات، ومن ثم الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد أقصاه 24 ديسمبر/ كانون الأول.. وهو الموعد الذي تؤكد كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، على ضرورة احترامه، وهو أيضاً ما أكد عليه وزير الخارجية الأمريكي بلينكين، في اتصاله الهاتفي المطول برئيس الحكومة الليبية.

وكل هذه المهام الكبرى يجب إنجازها بصورة متزامنة، وإلا فإن خريطة الطريق تتعرض للتعثر، لأنها مهام متداخلة ومتبادلة التأثير فيما بينها.. فبدون إعداد الموازنة مثلاً، لا يمكن تسيير عجلة الدولة، ولا بد من إقرار البرلمان للموازنة، وكذلك ضبط أوضاع المصرف المركزي لتوفير الموارد اللازمة لتحويل الموازنة، ومطلوب وقف نهب وإهدار أموال الدولة، الأمر الذي تحدث عنه باستفاضة تقرير ديوان المحاسبة الصادر مؤخراً. وكل هذا ضروري بصورة مطلقة لتوفير الموارد الضرورية لإنهاء معاناة الشعب، وتوفير الخدمات العامة، ولحشد التأييد السياسي والجماهيري الضروري لدعم السلطة الجديدة وتنفيذ خريطة الطريق. وبالتزامن مع هذا كله، لا بد من التقدم في خطوات إنهاء وجود المرتزقة والقوات الأجنبية، وحل الميليشيات، وحصر السلاح بيد الدولة، لأنه من دون هذا لا يمكن أن يستقر الأمن، وبالتالي لا يمكن أن يتحسن الأداء الاقتصادي والحكومي، وبديهي أنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة.. والمشكلة الحقيقية أن هناك قوى مناوئة لإنجاز هذه المهام، وهي القوى الموالية لتركيا والمرتبطة بها من ميليشيات «الإخوان»، وحزبهم «البناء والعدالة»، و«داعش»، و«القاعدة»، وفلول قوى «الوفاق»، كما سنوضح في ما يلي من مقالنا.

قوة الدفع الأولى

غير أننا، قبل ذلك، نود أن نشير إلى بعض الخطوات المهمة التي اتخذتها حكومة الدبيبة بسرعة لافتة للنظر، وفي الاتجاه الصحيح، وفي مقدمتها وقف التعاملات المالية للصناديق السيادية والشركات التابعة لها «باستثناء المرتبات» لوقف نهب المال العام. كما تقدمت الحكومة إلى البرلمان بمشروع الموازنة العامة للدولة وحجمها (21.9) مليار دولار، نحو ربعها للأجور، ومثلها للدعم السلعي، وهي موازنة صغيرة بلا شك بالنسبة لاحتياجات البلد، لكنها تمثل خطوة للأمام (الدولار = 4.5 دينار تقريباً).

كما يجري العمل بنشاط في توحيد الوزارات «الشرقية» و«الغربية»، تحت راية حكومة الوحدة الوطنية.. وتم حل الهيئة الخاصة بمكافحة كورونا لفشلها، وجار تشكيل هيئة جديدة، كما بدأ تلقي الطلبات لشغل المناصب السيادية السابق ذكرها.

بدء خروج المرتزقة

غير أن الإنجاز الأهم للفترة السابقة كان البدء أخيراً، بترحيل المرتزقة الإرهابيين السوريين الذين سبق أن جلبتهم تركيا. وتقرر أن يجري ترحيلهم على دفعات لمنطقة الحدود التركيبة السورية. وواضح أن هذه الخطوة تجيء في سياق ترتيبات إقليمية أمريكية وأطلسية أوسع، وضغوط من واشنطن على أنقرة، حيث أشار موقع قناة (218 نيوز) الليبية إلى اتفاق بهذا الشأن في محادثة هاتفية بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، ومستشار أردوغان، ياسين أقطاي (218 نيوز/ 14 مارس/ آذار 21). وبينما تحاول تركيا الحفاظ على قواعدها في ليبيا، فإن أمريكا تحاول إدماج هذه القواعد في إطار أمريكي تركي أو أطلسي – تركي باستخدام «الدرونز» التركية في مسح جوي للأراضي الليبية، وتبلّغ به أمريكا. وواضح أيضاً أن ترحيل المرتزقة يأتي في إطار ترتيب المطالب بخروج قوات «فاجنر» الروسية، وأن «تحجيم» الوجود التركي يأتي تمهيداً للمطالبة بخروج الروس من ليبيا، في إطار خطة أمريكية لتقليص، أو إنهاء الوجود الروسي في شرقي المتوسط، ما ينسجم مع موقف إدارة بايدن التصعيدي ضد روسيا.. غير أن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل، ولا يتعلق بالإدارة الأمريكية وحدها.

توحيد الجيش.. وعقدة الميليشيات

توحيد القوات المسلحة يبدو الأمر الأصعب في إنجاز خريطة الطريق.. فبينما يمثل الجيش الوطني قوة محترفة منضبطة، فقد بدا أن الغرب الليبي غارق في فوضى ضاربة تصنعها الميليشيات المتطرفة والمتصارعة التي لا تعترف أصلاً بحفتر، ولا جيشه.. ولا يمكن الثقة بانضباطها.. وهذه النقطة هي عقدة العقد أمام حكومة دبيبة، وخريطة الطريق. فهل ستنجح الحكومة في حلها؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام.

*كاتب مصري