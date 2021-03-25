شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا إلى الجامعة العربية.. العودة من البوابة الروسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. محمد عباس ناجي*

بعد مرور أكثر من عقد على اندلاع الأزمة في سوريا، بدأ الاتجاه الداعي إلى عودتها للجامعة العربية يتصاعد تدريجياً على الساحتين العربية والدولية. ففضلاً عن تبني العديد من الدول العربية الرئيسية، الداعمة للاستقرار والداعية لمكافحة الإرهاب، لدعوة إعادة سوريا إلى «محيطها العربي»، فقد بدأت روسيا في بذل جهود حثيثة لتحقيق الهدف ذاته، على نحو بدا جلياً في الجولة الخليجية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مؤخراً.

جولة الوزير الروسي شملت الإمارات والسعودية وقطر، حيث التقى بنظرائه في الدول الثلاث إلى جانب تركيا. في تلك الجولة، كانت عودة سوريا إلى الجامعة العربية عنواناً رئيسياً في المحادثات التي أجراها لافروف في العواصم الخليجية الثلاث، بالتوازي مع لقاء آخر جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف.

اعتبارات رئيسية

ينطلق الاتجاه الداعي إلى عودة سوريا للجامعة العربية من اعتبارات ثلاثة رئيسية: أولها، أن هذه العودة ربما تكون البوابة الرئيسية للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة، على أساس أن الجامعة العربية يمكن أن تساعد على الوصول إلى توافقات حول الملفات الخلافية العالقة بين الحكومة والمعارضة والتي أدت إلى إطالة الأزمة لتتجاوز العقد الأول. وبدا لافتاً أن ذلك توازى مع العقبات التي ما زالت تواجه الدور الأممي، ممثلاً في مسار جنيف، للوصول إلى تسوية سياسية، إلى جانب المسارات الموازية التي فعّلتها قوى منخرطة في الصراع، مثل مسار الآستانة بين روسيا وتركيا وإيران.

وثانيها، أن ذلك يمثل آلية مهمة لوقف التدخلات الخارجية وتحديداً الإقليمية، لاسيما من جانب كل من إيران وتركيا. فقد استغلت الدولتان، على غرار أزمات عربية أخرى، الفراغ الذي أنتجه تعليق عضوية سوريا في الجامعة، في نوفمبر 2011، من أجل التدخل وتعزيز التمدد والنفوذ. وبات وقف تلك التدخلات يحظى باهتمام خاص من جانب الدول العربية، على نحو بدا جلياً في اجتماعي اللجنتين الوزاريتين العربيتين المعنيتين بالتدخلات التركية والإيرانية على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة العادية ال155 بالقاهرة في 3 مارس/ (آذار)الجاري.

وقد كان ذلك الاعتبار هو ما دفع أيضاً بعض الدول العربية إلى إعادة فتح سفاراتها في العاصمة دمشق، على غرار الإمارات التي اتخذت تلك الخطوة في 27 ديسمبر 2018، حيث قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش آنذاك إن «قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات ووليد قناعة بأن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصاً على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها»، مضيفاً أن «الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغول الإقليمي الإيراني والتركي وتسعى الإمارات اليوم عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور».

وثالثها، أن تلك العودة يمكن أن تهيئ المجال أمام مساهمة عربية بارزة في عمليات إعادة الإعمار، بعد أن تسكت المدافع ويتراجع الصراع العسكري، عقب تغير توازنات القوى لصالح النظام السوري، الذي بات يسيطر على نحو 64% من مساحة سوريا حسب آخر التقديرات. ويكتسب هذا الدور المحتمل أهمية خاصة في ضوء الخسائر البشرية والمادية التي فرضها الصراع في سوريا، ففضلاً عن مقتل نحو 388 ألف سوري وفرار ما يقرب من 5.6 مليون شخص إلى خارج سوريا ونزوح 7 ملايين آخرين داخلها، فقد وصلت الخسائر المادية إلى نحو 442 مليار دولار، هذا بخلاف 91.5 مليار دولار خسائر مني بها قطاع النفط حسب بعض الإحصائيات.

عقبات عديدة

مع ذلك، لا تبدو المهمة يسيرة. إذ إن ثمة عقبات عديدة ما زالت تحول دون عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وقد عبّر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن أهم عقبة في هذا السياق، خلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في 9 مارس/ (آذار) الجاري، عندما أشار إلى قانون العقوبات الأمريكي «قيصر» الذي بدأ تطبيقه في يونيو/ (حزيران)2020 ، باعتباره يشكل تحدياً في مواجهة تفعيل العمل المشترك.

وهنا، فإنه لا توجد مؤشرات توحي بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تتراجع عن استمرار العمل بتلك العقوبات، أو على الأقل تخفيفها، بل إنها على العكس من ذلك، ربما تتجه إلى فرض عقوبات جديدة، في ضوء حرصها على الربط بين اتخاذ خطوات لتقليص حدة تلك العقوبات وتحقيق تقدم في العملية السياسية، وهو ما لا يبدو أنه سوف يتحقق على الأقل في المدى المنظور، في ضوء تعثر الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي غير بيدرسون في هذا السياق، بسبب إصرار النظام والمعارضة على التمسك بمطالبهما.

فضلاً عن أن التوتر الحالي في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ربما يضفي مزيداً من التعقيد في هذا السياق، في ظل التراشقات المتصاعدة بين الرئيسين جو بايدن وفيلاديمير بوتين، على نحو قد يلقي بظلاله على مسارات التعامل مع الملف السوري خلال المرحلة القادمة.

بالتوازي مع ذلك، فإن أي حضور عربي فاعل في سوريا لن يحظى بدعم من جانب القوى الإقليمية المنخرطة في الصراع، لاسيما تركيا وإيران، اللتين تعملان على استمرار التمدد داخل سوريا على كل المستويات، وتعتبران أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، أو على الأقل اتساع نطاق الدور العربي داخل سوريا، سوف يمثل خصماً من مساعيهما في هذا السياق. وفوق ذلك كله، تبقى عقبة أخرى لا تقل أهمية وتكمن في عدم وجود موقف عربي موحد إزاء عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بل مواقف عربية متعددة، وفي كثير من الأحيان متناقضة.

من هنا، يمكن القول في النهاية إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بات مطلباً أساسياً لدى الدول العربية الداعمة للاستقرار، باعتبار أن ذلك يمثل آلية رئيسية أولاً للحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية، وثانياً لتفعيل مواجهة التنظيمات الإرهابية التي استغلت تصاعد حدة الصراع في العقد الأخير، من أجل تعزيز حضورها داخل سوريا وتحويلها إلى نقطة انطلاق، لتهديد أمن واستقرار الدول العربية الأخرى. لكن هذا القرار ربما يستغرق مزيداً من الوقت في ظل العقبات القائمة التي تحول دون تفعيله.

* كاتب مصري