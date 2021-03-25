شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن وبكين.. فصل جديد من التصعيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب - المحرر السياسي:

خطاب التنصيب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ديلاوير، كان معسولاً ومحمّلاً بالأماني في ما يتعلق بالعلاقات مع الصين، وقد طمأن العالم مبشراً بمرحلة جديدة بعد التوترات التي سادت العلاقات في عهد سلفه دونالد ترامب. وجاءت المحادثة الهاتفية بعد ذلك بين بايدن والرئيس الصيني تشي جينج بينج، لتعزز الآمال بانفراج في العلاقات بين البلدين ينعكس إيجاباً على العديد من القضايا الساخنة أو العالقة عالمياً.

لكن ما حدث في أول لقاء بين وفدين رفيعي المستوى في أنكوريج بولاية ألاسكا، يومي الخميس والجمعة الماضيين، غيّر كل ملامح المشهد، لتدخل العلاقات فجأة فصلاً جديداً من التصعيد يفتح الباب أمام مزيد من التكهنات والرهانات.

وبين الخطاب ولقاء أنكوريج حدثت تطورات وراء الكواليس توحي بانتهاز الصين الانشغال الأمريكي داخلياً في تعزيز مواقعها في المواجهة المحتملة مع واشنطن، منها اتفاق العمل المشترك مع موسكو في غزو القمر مثلاً، والتصعيد في بحر الصين الجنوبي حيث خولت بكين خفر السواحل إطلاق النار على السفن التي تقترب من المياه التي تعتبرها مياهها الإقليمية.

وشارك في اللقاء الذي استضافه الأمريكيون وزير الخارجية أنتوني بلينكين، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان، ومن الجانب الصيني مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية يانج جيه تشي، ووزير الخارجية وانج يي.

ومنذ الدقائق الأولى للقاء سادت أجواء التوتر، ما ينم عن أن كلا الجانبين كان يتوقع التصعيد، وليس مجرد جس النبض. وقال وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء المحادثات: «أتينا إلى هنا ونحن على يقين تام بطبيعة الملفات التي نختلف حولها مثل ممارسات الصين في تركستان الشرقية، وهونج كونج، وتايوان، فضلاً عن الهجوم الإلكتروني، وعندما طرحنا هذه القضايا بشكل علني ومباشر، لم يكن مفاجئاً أننا حصلنا على إجابات وردود مقلقة».

قضايا خلافية

وهناك طبعاً ملفات أخرى كانت مطروحة على جدول المحادثات، منها ما هو مُلح، ومنها ما هو أقل إلحاحاً، مثل الملف النووي الإيراني، ومناكفات نظام كوريا الشمالية، والحرب في أفغانستان، فضلاً عن قضية تغير المناخ، والقضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ووسط هذه الأجواء المشحونة تبددت آمال الكثير من دول العالم التي علقتها على التقارب المحتمل بين بكين وواشنطن في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة. وقد كشفت بكين من جانبها عن تشدد في المواجهة، وحرص غير مسبوق على التمسك بما تعتبره حقوقاً سيادية عند الحديث عن هونج كونج، وتايوان، وبحر الصين الجنوبي، وما ترى فيه تدخلاً في شؤونها الداخلية عند الحديث عن قضايا حقوق الإنسان، حيث تتهم الولايات المتحدة بممارسات مماثلة.

وقد أكد يان جي شي، أن المحادثات الصينية الأميركية كانت «صريحة وبنّاءة ومفيدة»، لكن الخلافات ما زالت قائمة. وأوضح وانج يي وزير الخارجية الصيني، أن المحادثات ساهمت في تعزيز سبل التفاهم بين الطرفين، رغم وجود اختلافات كبيرة في الرؤى في ما يخص بعض القضايا. لكن الوزير أكد أن الصين مستمرة في العمل على حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، وأن على الأمريكيين أن يغيروا منطلقاتهم الخاصة بالعلاقة مع بكين، بحيث تكون قائمة على استبعاد النزاعات والمواجهات، ما يتطلب احتراماً متبادلاً وتعاوناً من أجل تحقيق مصالح الطرفين.

زيارة اليابان وكوريا الجنوبية

وقد هاجمت وسائل الإعلام الصينية الغطرسة الأمريكية بعد انتهاء اللقاء، وعادت نغمة الخطاب الإعلامي إلى التعبئة ضد خصم لا يكف عن التحريض على محاصرة الصين والمواجهة معها. وقد هاجمت وكالة «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» زيارة الوفد الأمريكي الذي ضم وزير الخارجية ووزير الدفاع إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية في إطار مساعي واشنطن لحشد التحالفات ضد الصين في منطقة المحيط الهادي. وقالت افتتاحية صحيفة «تشاينا ديلي» يوم السبت الذي تلا اللقاء: «استغل الأمريكيون الاجتماع الذي بدأ يوم الخميس ليس لتسوية الخلافات وإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح، ولكن للتدخل بوقاحة في الشؤون الداخلية للصين، وداسوا البروتوكول الدبلوماسي وانتهكوا كل قواعد العلاقات الدولية».

حرب باردة جديدة

ويقول الصينيون إن خطاب تنصيب بايدن لم يكن سوى كلام، بدليل أنه عندما سنحت الفرصة الأولى للتحاور حول تفاصيل العلاقات كشف الأمريكيون عن عجرفتهم المعهودة.

ويعتقد الصينيون أنه بينما حاولت إدارة ترامب استخدام التعريفات والعقوبات كأدوات اقتصادية لإجبار الصين على الانصياع لسياسة «أمريكا أولاً»، يبدو أن إدارة بايدن عازمة على إضافة دبلوماسية التحالفات إلى تلك الأداة لتقسيم العالم.

وبات بحكم المؤكد اليوم أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وصلت مرحلة هي الأسوأ منذ سنوات عدة، وتتجه نحو المزيد من التدهور. فقبل تعيينه في منصبه الحالي، شارك سوليفان مع كبير مستشاري بايدن للشؤون الآسيوية كورت كامبيل في كتابة مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز» قالا فيه بصراحة ووضوح إن «حقبة التواصل مع الصين وصلت إلى نهايتها».

وأصبح من المألوف وصف العلاقة بين الصين والولايات المتحدة بأنها «حرب باردة» جديدة. فقد جاء في وثيقة استراتيجية السياسات الخارجية المؤقتة لإدارة بايدن التي نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي، أن صيناً أوسع نفوذاً هي المنافس الوحيد القادر على حشد قدراته الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتقنية لتهديد النظام العالمي المستقر والمنفتح.

وتؤكد مصادر دبلوماسية أن الخطاب الداعي لمواجهة الصين عندما يقتضي الأمر المواجهة، والتعاون معها عند الضرورة، بات خطابا روتينياً في ردهات البيت الأبيض في عهد بايدن.

وليست السياسة الصينية بعيدة عن هذا المنطق، حيث لا تريد بكين تصعيد الموقف مع واشنطن لأن في ذلك تعطيلاً لخطط انفتاحها على العالم، وتوسيع نفوذها في الساحة الدولية من خلال استقطاب أكبر عدد ممكن من الدول التي تشتد حاجتها إلى الدعم الصيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضها تفشي الوباء.

وخلاصة القول، أن رهان أي من الطرفين على التصعيد لكسب المعركة هو رهان غير مضمون في زمن يتداخل فيه السياسي مع الاقتصادي، وتلعب التقنية فيه دوراً حاسماً في رسم معالم الخلافات والتوافقات بين الدول.