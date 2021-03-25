شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات «كورونا» تعمّق الانقسام الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد- بنيمين زرزور:

لم يكد العالم يخرج من شؤم وتشاؤم تفشي وباء كورونا إلى شعور بالتفاؤل الحذر بعد بدء حملات التلقيح الشاملة والعاجلة، حتى بدأت بوادر القلق بالظهور هنا وهناك يتصدرها المشهد على الساحة الأوروبية بين دول تشكو من جور توزيع اللقاحات وأخرى توقف استخدام بعضها لأسباب فنية.

لم يكن مستهجناً أن تسمع بعض الأصوات النشاز في السياسات الصحية على مستوى الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن فهمها في إطار السياسة العامة التي تشوبها الخلافات بين الدول الفاعلة والقوية والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد. إلا أن حساسية قضية اللقاحات والهالة التي تحيط بها كونها قضية حياة أو موت، حولتها إلى أزمة عامة تهدد بتعميق الانقسام الأوروبي إذا أضيفت إلى تراكمات سابقة خاصة بعد انسحاب بريطانيا من الكتلة.

وقد شهدت القارة منذ بداية العام الحالي موجات متتالية من الانتقادات وردود الفعل السلبية حول عدالة توزيع اللقاحات وسط التفاوت بين قدرات الدول الأعضاء، فيما يخص تمويل حملات اللقاح وشرائه، وزاد الطين بلة ظهور نسخ متحورة من الفيروس انطلقت أولاها من بريطانيا.

وكانت الاستراتيجية المعلنة للمفوضية الأوروبية تقول إنها ستلقح نحو 70% من سكان القارة بحلول فصل الصيف، وقد تعاقدت مع ست شركات تصنيع لتأمين ملياري جرعة لهذا الغرض. إلا أن تأخير تسليم الإمدادات من قبل بعض شركات الأدوية أوقع الاتحاد الأوروبي في عجز نتج عنه تعميق فجوة الثقة المتبادلة وسط تساؤلات يومية عما يمكن أن تفعله المفوضية لتلافي العجز.

تفاوت وعيوب

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الاتحاد الأوروبي تردد كثيراً في البداية في قرار اعتماد التلقيح لأسباب تنظيمية وربما علمية، بينما سارعت دول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة للتعاقد على شراء كميات كبيرة من اللقاحات من أول لحظة تم اعتمادها رسمياً. ولعل هذا يفسر التفاوت في منجزات الدول على صعيد التلقيح؛ حيث بلغت نسبة الملقحين في بريطانيا 12% وفي الولايات المتحدة 8%، بينما لا تزال في ألمانيا، وهي أقوى الدول الأعضاء في الاتحاد، دون 3%.

وقد اعتمدت المفوضية سياسة تنويع مصادر اللقاح وسط حالة من عدم اليقين السائدة حول جدوى اللقاحات وخطورة آثارها الجانبية، وربما حول جدواها أساساً في مواجهة الوباء. ونتيجة لذلك تأخر موعد عقدها أول صفقة مع شركة «أسترا-زينيكا» نحو ثلاثة أشهر عن موعد توقيع بريطانيا عقداً مع نفس الشركة.

وقد شابت عملية التعاقد نفسها بعض العيوب منها عدم تحديد جدول زمني لتسليم الجرعات وعدم تحديد كميات دقيقة منها. وقد اضطرت المفوضية الأوروبية لشن حملة مزدوجة تجمع بين تبرير تقصيرها وبين طمأنة الدول الأعضاء من خلال فرض معايير جديدة منها وضع ضوابط لتوزيع اللقاحات وتنظيم التوزيع من خلال ما أطلقت عليه اسم «سجل الشفافية» الذي يلزم شركات صناعة الأدوية العاملة على الأراضي الأوروبية بضبط صادراتها إلى خارج القارة في سجلات رسمية دقيقة.

إرباك وتأخير

وقد أوقعت آليات التعاقد تلك، شركات صناعة اللقاحات في مشاكل تنظيمية نتيجة تردد المفوضية في إبرام العقود منذ البداية ثم تشديد قيود العمل لاحقاً.

ويعزو بعض المراقبين الإرباك الذي تجد المفوضية الأوروبية نفسها فيه حالياً، إلى تأخير طلب اللقاحات والتعاقد عليها على الرغم من توفر مصادر التمويل؛ حيث خصص الاتحاد الأوروبي2.7 مليار دولار لدعم حملات التلقيح، بدليل أنها تعاقدت على شراء 600 مليون جرعة دفعة واحدة من شركة «فايزر –بيونتك» مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، كان بوسعها التعاقد عليها قبل ذلك بشهر على الأقل.

وتأتي كل تلك التطورات وسط مؤشرات على استمرار الوباء في الانتشار في كثير من الدول الأوروبية وعجز المستشفيات عن استيعاب المزيد من المصابين، ما يهدد بفرض جولات إغلاق كلي جديدة كتلك التي فرضتها فرنسا الأسبوع الماضي ولمدة شهر.

ولا يقتصر التقصير على إجراءات التعاقد وتأمين اللقاحات التي توجه الانتقادات بصددها إلى المفوضية الأوروبية؛ بل إن عددا من حكومات الدول الأعضاء تتعرض لموجات انتقادات كل حسب تركيبتها السياسية ومدى نجاحها في تنفيذ حملات التلقيح. فقد تعرضت الحكومة الفرنسية؛ حيث لم تتجاوز نسب التلقيح 2% حتى الآن، لانتقادات حول تأخر إطلاق حملة التطعيم وبطئها نتيجة فرض معايير صحية خاصة منها الطلب من طالبي التلقيح إجراء اختبارات طبية شاملة قبل الحصول على الجرعة. واتهمت الحكومة الهولندية بالإهمال في تخزين اللقاحات ما تسبب في تأخير حملة التطعيم، بينما كانت إيطاليا أسرع؛ حيث نجحت في تلقيح جميع العاملين في خطوط المواجهة الأولى.

قشة «أسترا-زينيكا»

ونتج عن انتقائية شراء اللقاحات؛ حيث تجنبت الكثير من الدول الأوروبية شراء لقاح سينوفارم الصيني، أو مجرد التفكير فيه، عن مزيد من العراقيل، على الرغم من أن دولاً منها المجر، تعاقدت على كميات من اللقاح الصيني وسط توجيهها انتقادات لاستراتيجية المفوضية الأوروبية وروتينها.

وأخيراً جاءت مشكلة لقاح «أسترا-زينيكا» لتكون القشة التي قصمت ظهر البعير الأوروبي. فقد انقسم الاتحاد مرة أخرى في موقفه من اللقاح الذي تقول بعض التقارير إنه تسبب بحالات جلطة دماغية، وهو ما نفته منظمة الصحة العالمية رسمياً حتى الآن. لكن ذلك لم يمنع دول الاتحاد المنقسمة أصلاً حول عقود توريد اللقاح وعدالة توزيعه، من الخوض في جدل مرير حول لقاح أسترا-زينيكا وآثاره الجانبية.

لكن وكالة الأدوية الأوروبية، أكدت عدم وجود مؤشرات على أن لقاح «أسترا-زينيكا- أكسفورد» تسبب في حدوث جلطات دموية، ومع ذلك أوقفت نحو 13 دولة أوروبية استخدامه. على الرغم من تأكيد الوكالة الأوروبية والوكالات الطبية الدولية الأخرى، أن فوائد الحصول على اللقاح تفوق أي مخاطر محتملة.

والخلاصة أن المشاكل المتعلقة بحملات التطعيم، صعدت من حملات الانتقادات الموجهة للبيروقراطية البطيئة، وغير العملية في بعض الأحيان. و في ظل عجز القيادات الأوروبية تسريع عمليات إنتاج اللقاحات، لجأ بعضهم إلى التهديد بشأن عمليات التصدير، في مؤشر على الضغوط الشديدة التي يتعرضون لها.