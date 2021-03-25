شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مريض تعرض لقطع كبير في قصبته الهوائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح الجراحون في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، في إنقاذ حياة مريض أصيب إثر حادث سير بقطع حاد في جزء كبير من قصبته الهوائية، حيث أجريت له عملية جراحية معقدة استمرت 6 ساعات، تم خلالها اعتماد طريقة علاجية مبتكرة لإعادة وصل القصبة الهوائية.

كان المريض قد نُقل إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لحادث مروري أدى إلى إصابته بعدة إصابات متوسطة وحادة، تضمنت قطعاً كاملاً في القصبة الهوائية، وتقرر بعد تشخيص الحالة إحالته إلى «كليفلاند كلينك أبوظبي» للاستفادة من الخبرات والمرافق المتخصصة اللازمة لإجراء الجراحة الخطرة.

وأوضح الدكتور رضا سوليماس رئيس جراحة الصدر في المستشفى، الذي ترأس الفريق الطبي للعملية، أنه تم ابتكار طريقة علاجية جديدة خلال العملية الجراحية لعلاج المريض، حيث تم وضعه على آلة الرئة الاصطناعية، ثم تم استخدام دعامة معدنية لسد القطع، وإعادة وصل القصبة الهوائية بعضها ببعض. وأضاف: «عندما نظرنا إلى نتائج التصوير الطبقي المحوري قبل الجراحة، لاحظنا وجود قطع كامل لجزء كبير من القصبة الهوائية، لكن لم تتضح لنا درجة الضرر إلا خلال الجراحة، ونظراً لإصابة المريض الشديدة، كان علينا الاعتماد على نهج جديد لسد الفجوة أثناء وجوده في غرفة العمليات، وعادة تُجرى جراحة إصلاح الضرر الذي يصيب القصبة الهوائية خلال مدة تتراوح بين 24 و48 ساعة، لكن الجراحة التي أجريت للمريض كانت أشد إلحاحاً وخطورة؛ إذ تمت بعد مرور أربعة أيام على إصابته، وخلال عملي لم أشهد من قبل حالة تشبه هذه الحالة، حيث كان هناك قطع كامل في القصبة الهوائية».