تونس تسجل 747 إصابة و27 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 247 ألفا و254 حالة.



وأشارت وزارة الصحة، في بيان حول الوضع الوبائي بالبلاد، إلى تسجيل 27 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 8637 حالة وفاة، فيما تعافت 464 حالة من الإصابة بالفيروس.



وأوضحت أن العدد الإجمالي للمصابين، الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 11 ألفا و237 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 277 حالة، إلى جانب 95 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 2.124 مليون، حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 468 مليون جرعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 124 مليوناً و202 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 45.70 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و734 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء أنه جرى

إعطاء أكثر من 468 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقّحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

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