السودان.. اللجنة العليا لتنفيذ اتفاق السلام تعقد اجتماعها الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

عقدت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان أمس، اجتماعها الأول برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة في الخرطوم.

وأوضح سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام في تصريح صحفي أن الاجتماع وقف على مراحل تنفيذ الاتفاقية، وتم تشكيل لجنة لإعادة ترتيب مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام، وتشكيل السكرتارية، ولجنة أخرى لمعالجة بعض القضايا في المسارات المختلفة.

ووصف رئيس مفوضية السلام، اللجنة العليا لتنفيذ اتفاق السلام بالمهمة، لكونها تمثل الجسم التنفيذي لمتابعة تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان ومعالجة التحديات التي تواجهها.