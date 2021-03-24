واشنطن: نتطلع لاتفاق مع إيران يشمل الصواريخ الباليستية

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أن بلاده تطلع إلى اتفاق صلب مع إيران، يشمل الصواريخ الباليستية والنشاطات المزعزعة للاستقرار في المنطقة، في إشارة إلى مساعي إحياء الاتفاق النووي.

وقال، خلال مؤتمر صحفي إثر اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، إن الإدارة الأميركية تتطلع إلى التفاوض حول اتفاق شامل. وأضاف: «تجاوبنا مع اقتراح الاتحاد الأوروبي من أجل العودة إلى المفاوضات، لكن إيران رفضت عقد اجتماع، وبالتالي الكرة باتت في ملعبها الآن».

وشدد بلينكن على أن المسار الدبلوماسي مفتوح لحل مشكلة الاتفاق النووي مع إيران.