أوكرانيا ترد على مسؤولين إيرانيين بشأن إسقاط طائرتها: تصريحاتكم مضللة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 مارس 2021 11:16 مساءً - أعلنت أوكرانيا،اليوم الأربعاء، أنها لن تغير موقفها بشأن إسقاط طائرتها في إيران، مطلع العام 2020، بعد تصريحات مسؤولين إيرانيين وصفتها بـ“المضللة“.

وجاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، ردًا على ما ذكره نائب رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، آراش خدايي، بأن طهران لم تتلقَ أي احتجاج على التقرير النهائي بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأضاف ينين، في حديث لموقع إذاعة ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، أن“تصريحات المسؤول الإيراني مضللة، وموقف كييف لن يتغير لأجلها“.

وأشار إلى أنه“أمر مخيب للآمال للغاية أن الجانب الإيراني، من بين 90 صفحة من الاعتبارات التي أرفقناها بمشروع التقرير الفني، وافق على تصحيح بعض الأخطاء الإملائية، لكنه تجاهل جميع الأسئلة التي تحتاج لإجابات واضحة“.

وقال إنه“من غير المقبول أن يتوقع الإيرانيون منا قبول حججهم دون تقديم أي دليل، ولم نتوقع أن تحدد إيران مرتكبي هذه الجريمة في هذا التقرير، فمن واجب التحقيق الجنائي تحديد الجناة، لكن في التقرير الفني فضلت إيران إلقاء اللوم على مشغل النظام بدلًا من تحديد سلسلة الأحداث التي تسببت بتحطم طائرتنا“.

وأضاف:“أوكرانيا ستصر على أن يُدين مجلس محافظي منظمة الطيران الدولي (إيكاو) تقرير إيران عن إسقاط الرحلة 752، وأنه يتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على الطيران في إيران“.

وذكر يفغيني ينين، أن“الوسائل القانونية لمعاقبة إيران في منظمة الطيران المدني الدولي محدودة، لكن المجتمع الدولي لن يسمح لإيران بالإفلات من المسؤولية عن إسقاط طائرة أوكرانية“.

وأكد أن“تقرير طهران عن إسقاط الطائرة الأوكرانية انتهاك للقواعد الدولية، وأن مجلس محافظي منظمة الطيران المدني الدولي أبلغها بموقفها“.

وأُسقطت طائرة ركاب أوكرانية بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي، في صباح 8 كانون الثاني/يناير 2020، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.

والأسبوع الماضي، أصدرت هيئة الطيران المدني الإيرانية التقرير النهائي عن الحادث الذي ألقي باللوم فيه على مشغل نظام الدفاع الجوي، ورفضت أوكرانيا، وكندا، ما جاء في التقرير.

ويذكر التقرير النهائي لمنظمة الطيران الإيرانية، أن الدفاع الجوي كان في“حالة استعداد“ بسبب التوتر الشديد بين إيران، والولايات المتحدة، خلال تلك الأيام.