رامي عياش يطل على جمهوره في مسلسل رمضاني

جدة - عبدالحي حسين - يشارك النجم اللبناني، رامي عياش، في المسلسل التلفزي “20. 20” (عشرين عشرين)، المرتقب عرضه على قنوات “إم بي سي” في رمضان المقبل.

ويجسد عياش دور “جبران عقل” إلى جانب نجوم الدراما اللبنانية، والسورية، من بينهم قصي الخولي، ونادين نجيم، وكارمن لبس، وفادي إبراهيم.

ويمزج المسلسل، المذكور، والذي سيعرض على منصة شاهد vip كذلك، بين الدراما البوليسية، والرومانسية في قالب اجتماعي، يحمل قصص حب، وغدر، وخيانة.

وعاد المغني اللبناني، المستقر بين المغرب، وبلاده لبنان، إلى التمثيل من جديد، إذ سبق أن شارك في أعمال درامية، سابقا، كانت بدايته الأولى في التمثيل، بعد أزيد من 20 سنة في ميدان الغناء.