المنتخب التركي يحقق المفاجأة ويمطر شباك هولندا برباعية

جدة - عبدالحي حسين - فاز منتخب تركيا بأربعة أهداف لهدفين، على نظيره الهولندي، في المباراة التي جمعتهما بملعب أتاتورك الأولمبي، برسم الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم قطر 2022 عن القارة الأوربية.

وكان المنتخب التركي السباق للتهديف في ثلاث مناسبات متتالية، عبر بوراك يلماز في الدقيقة 15 و34؛ فيما تكفل هاك كالهانغولو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 46، ليتمكن بعدها المنتخب الهولندي من تقليص النتيجة، عن طريق كل من دافي كلاسين في الدقيقة 75، ولوك دي يونغ في 77، ليعود بوراك ويسجل الهدف الثالث الشخصي له والرابع لمنتخبه، منهيا المباراة بفوز تركيا بأربعة أهداف لهدفين؛ ويحرز بذلك رفقاء دي يونغ أول ثلاث نقاط لهم في التصفيات.

ويحتل المنتخب التركي الرتبة الأولى بثلاث نقاط، في انتظار إجراء باقي المباريات الخاصة بمجموعته، والتي تضم كلا من الجبل الأسود، جبل طارق، النرويج، لاتفيا، وهولندا.