الهجرة الفنية في المغرب.. مغنيون نحو التمثيل وممثلون نحو الإخراج وكتابة السيناريو

جدة - عبدالحي حسين - تشهد الساحة الفنية في المغرب، من حين إلى آخر، تجارب جديدة يخوضها محترفون، إذ يحاولون تطوير مهاراتهم في ميادين ليست من اختصاصهم، إذ منهم من انتقل من الغناء إلى التمثيل، وآخرون من التمثيل إلى الإخراج، أو كتابة السيناريو.

من الغناء نحو التمثيل

يرتقب أن يشهد رمضان المقبل عرض تجارب عدد من الأسماء الفنية، التي خاضت غمار التمثيل للمرة الأولى، قادمة إليه من ميدان الغناء، إذ سيطل المغني إيهاب أمير كممثل لأول مرة، من خلال مسلسل “السر القديم”، الذي يرتقب عرضه على قناة “الأولى”.

وتخوض المغنية منال بنشليخة، لأول مرة كذلك، تجربة التمثيل من خلال شريط تلفزي، يعرض على قناة “الثانية” للمخرجة إلهام العلمي.

والمغني موس ماهر، بدوره، يجرب التمثيل للمرة الأولى في ستكوم رمضاني بعنوان “كلنا مغاربة”، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سميرة بلحاج، التي تشارك في مسلسل “نصف القمر”.

وأن ينتقل مغنيون نحو ميدان التمثيل، خلال شهر رمضان، ليست بالمرة الأولى، وإنما سبق لسلمى رشيد، وابتسام تسكت، وأسماء أخرى أن كانوا سباقين إلى هذا الموضوع.

من التمثيل نحو الإخراج

شهدت الفترة الماضية دخول ممثلين عالم الإخراج، في تجاربهم الأولى، حيث يشرف الممثل رفيق بوبكر على إخراج فيلم قصير بعنوان “test”.

الممثل طارق البخاري، بدوره، يخوض أولى تجاربه في الإخراج من خلال سلسلة كوميدية بعنوان “زوجتك نفسي”، تعرض في رمضان على قناة “شدى تيفي”.

وإلي جانب بوبكر، والبخاري، كان عدد من الممثلين قد اختاروا المزواجة بين التمثيل، والإخراج، من بينهم رشيد الوالي، الذي أشرف على إخراج عدد من الأعمال سابقا، ويحضر، حاليا، لستكوم بعنوان “القيسارية”، الذي يرتقب عرضه، شهر رمضان المقبل، على القناة الثانية، وإدريس الروخ، الذي أشرف على إخراج سلسلات رمضانية سابقة، وحاليا، يعد مسلسلا جديدا بعنوان “بنات العساس”.

كتابة السيناريو

ممثلون آخرون، استهوتهم كتابة السيناريو، فاتجهوا نحوها بعد سنوات من التمرس في التمثيل، من بينهم الفنانة سعيدة بعدي، وشقيقتها حفيظة، اللتان كتبتا سيناريو المسلسل المعروض على القناة الأولى “البيوت أسرار”.

ويخوض الفنان عدنان محجة تجربة كتابة السيناريو، من خلال عمل رمضاني مقبل بعنوان “دايزو القوام”، سيعرض على القناة الثانية.

واتجهت الفنانتان نورا الصقلي، وصديقتها سامية أقريو، في الموسم الرمضاني الماضي، نحو كتابة السيناريو، وحقق عملهما “ياقوت وعنبر” نجاحا كبيرا.