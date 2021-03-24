تحكيم مغربي لمباراة البنين ونيجيريا

جدة - عبدالحي حسين - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على اسم الحكم المغربي، رضوان جيد، لقيادة مباراة منتخب البنين أمام نظيره النيجيري، برسم الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون.

ويساعد جيد في قيادة المباراة المذكورة كل من مصطفى اكاركاد مساعدا أول، ولحسن ازكاو مساعدا ثانيا، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للدولي المغربي، سمير الكزاز.

ويتصدر المنتخب النيجيري المجموعة الأخيرة بثماني نقاط، متبوعا بالبنين بسبع نقاط، فيما يوجد سيراليون في الرتبة الثالثة بثلاث نقاط، وليسوشو في المركز الأخير بنقطتين.