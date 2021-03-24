أوروبا تفضح انتهاكات إيران للاتفاق النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، إن إيران مستمرة بمخالفة التزاماتها الواردة بالاتفاق النووي، ونطالبها بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى مشاركة الولايات المتحدة بشكل فعال في مبادرة الدفاع الأوروبية والعمل على نزع فتيل التصعيد في منطقة شرق المتوسط.



وأكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، تشجيع التكتل لكلا من إثيوبيا والسودان من أجل إيجاد حل لخلافاتهما بالطرق السلمية حول الحدود وسد النهضة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن منع إيران من الحصول على سلاح نووي هدف أمريكي أوروبي مشترك، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ببروكسل على هامش اجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي "الناتو".



ومطلع الشهر الجاري، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي.

وكان تقرير دولي رجح، أمام مجلس الأمن، استئناف إيران وكوريا الشمالية تعاونهما في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى، خلال عام 2020.