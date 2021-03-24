حمدان بن راشد آل مكتوم.. رحيل "السند ورفيق الدرب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم".. بهذه الكلمات أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية الإم

ولد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في 25 من ديسمبر عام 1945 بدبي ودرس الابتدائية في المدرسة الأحمدية والثانوية في ثانوية دبي ثم انتقل إلى بريطانيا لدراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات في جامعة كامبريدج.

وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية الإماراتي

تسلم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئاسة بلدية دبي مباشرة بعد تخرجه في منتصف الستينيات وبقي في هذا المنصب حتى بعد تكليفه بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة في أول حكومة اتحادية برئاسة شقيقه الراحل الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم فور إعلان الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971.

كما يعد عميد وزراء المالية في العالم بمسيرة حافلة امتدت لنصف قرن حيث شغل هذا المنصب منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 من ديسمبر عام 1971 بعد 7 أيام من إعلان الاتحاد وعرف عنه اهتمامه بالأعمال الإنسانية وشغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة.

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ترأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية رفيعة المستوى التي تلعب دورا حيويا في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة دبي ومن أهمها: بلدية دبي وهيئة آل مكتوم الخيرية ومركز دبي التجاري العالمي وشركة الإمارات الوطنية للبترول وشركة دبي للغاز الطبيعي، وشركة دبي للألمنيوم، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط.

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. إنجازات خيرية تخلدها الإنسانية



كما كانت له بصمة في المجال الرياضي، حيث تولى رئاسة نادي النصر عميد الأندية الإماراتية منذ حقبة الستينيات وقاده للعديد من الإنجازات.

حصل الشيخ حمدان بن راشد عام 2006 على 3 شهادات فخرية من الكلية الملكية البريطانية حيث منح شهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بلندن وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية بأدنبرة وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية والجراحة بجلاسكو.

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. مسيرة بناء وعطاء لنصف قرن



وتعد جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية الجائزة الأبرز على نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوة دافعة ومحفزة للارتقاء بالخدمات الطبية من خلال تكريم العلماء الذين أسهموا في تطوير تلك الخدمات على مستوى العالم وسعيا لتشجيع باقي الأطباء ليحذوا حذوهم ويسهموا بصورة مباشرة في تطوير أنشطة البحث العلمي والطبي على مستوى العالم.

