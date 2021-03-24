هند آل مكتوم : حمدان بن راشد رمز وطني كبير ستبقى إنجازاته تلهم الأجيال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 24 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت حرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنيّة صباح اليوم الأربعاء.



وقالت : " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ودّعنا اليوم رمزاً وطنياً غالياً نذر نفسه وجهده وعطاءه لرفعة الوطن .. غادرنا إلى دار الحق ولكن إرثه الوضّاء سيبقى دائماً بيننا يذكرنا بإنجازات كبيرة وضعها، رحمه الله، في خدمة الوطن والمواطن .. ترجّل فارس حكيم بعد مسيرة طويلة لم يتوان فيها عن خدمة العلم وتحفيز التميز فيه محلياً وعربياً وعالميا ً".

وأكدت : " برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تغمده الله بواسع رحمته، تفقد دولة الإمارات رمزاً كبيراً من رموزها أخلص العطاء للوطن وترك لشعبه إرثاً من الإنجازات ستبقى على الدوام مصدر إلهام للأجيال في كيفية العمل والتفاني في ترسيخ دعائم مجد الوطن والسهر على إعلاء شأنه في شتى المحافل وعلى مختلف الأصعدة " .

وأضافت : " كان الشيخ حمدان بن راشد طيّب الله ثراه سنداً لمسيرة النماء المباركة منذ قيام دولة الاتحاد .. وكان صاحب إسهام وافر في تمكين الدولة الفتية من المضي في نهضة البناء والتطوير.. واضعاً مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه غايةً لم يدخر جهداً في تحقيقها ..

لتكون الإمارات دائماً في أفضل مكان وأحسن حال".

واختتمت قائلة : " رحل عنّا الشيخ حمدان بن راشد ولكن ذكراه العطرة ستظل دائماً حاضرة حافزاً على العطاء لتكون الإمارات دائماً في المقدمة .. والعمل على سعادة الإنسان ونشر أسباب الخير في كل مكان ..

رحم الله فقيد الوطن وأسكنه فسيح جناته وجزاه الله خير الجزاء عما قدمه لأهله ووطنه من عطاء .. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".