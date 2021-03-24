شكرا لقرائتكم خبر مباحثات تركية أمريكية بشأن سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب على موقع تويتر «أتطلع إلى استمرار التعاون مع تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن مكافحة الإرهاب».
وأكد بلينكن ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو خلال اجتماع عقداه أمس على أهمية علاقات التحالف بين البلدين، وبحث الوزيران خلال لقائهما العلاقات الثنائية، إضافة لتبادل وجهات النظر حول سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط ومنظومة الصواريخ الروسية «إس 400»، وفقا لوكالة «الأناضول» التركية.
وبدأ وزراء خارجية الناتو اجتماعات مباشرة بمقر الحلف في بروكسل، وذلك للمرة الأولى بعد نحو عام من اللقاءات عبر «الفيديو كونفرنس» بسبب جائحة كورونا.
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