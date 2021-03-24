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مباحثات تركية أمريكية بشأن سوريا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون مع تركيا فيما يخص مكافحة الإرهاب.

وكتب على موقع تويتر «أتطلع إلى استمرار التعاون مع تركيا حليفتنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن مكافحة الإرهاب».

وأكد بلينكن ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو خلال اجتماع عقداه أمس على أهمية علاقات التحالف بين البلدين، وبحث الوزيران خلال لقائهما العلاقات الثنائية، إضافة لتبادل وجهات النظر حول سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط ومنظومة الصواريخ الروسية «إس 400»، وفقا لوكالة «الأناضول» التركية.

وبدأ وزراء خارجية الناتو اجتماعات مباشرة بمقر الحلف في بروكسل، وذلك للمرة الأولى بعد نحو عام من اللقاءات عبر «الفيديو كونفرنس» بسبب جائحة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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