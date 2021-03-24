شكرا لقرائتكم خبر 21 قتيلا وجريحا من «قسد» بريف الرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال قائد عسكري في الجيش الوطني الموالي للجيش التركي «إن مجموعات أنغماسية نفذت عمليات على محور قرية الدبس شمال غرب بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وتمكنت من جرح وقتل أكثر من 21 عنصرا».
وأضاف «إن العملية التي نفذت فجر أمس واستمرت لأكثر من ساعتين، جرى خلالها استخدام مختلف أنواع الأسلحة»، لافتا إلى أن قواتهم تمكنت من سحب جثث سبعة عناصر لحزب العمال الكردستاني بعد هروب عناصر من «قسد».
وتشهد بلدة عين عيسى (65 كلم شمال مدينة الرقة) معارك عنيفة يوميا منذ أسبوع بين مقاتلي فصائل المعارضة المدعومة من تركيا وقوات (قسد).
وتتقاسم فصائل المعارضة و(قسد) السيطرة على ريف الرقة الشمالي بعد إطلاق قوات المعارضة السورية عملية نبع السلام والسيطرة على منطقتي تل بيض ورأس العين في بداية شهر أكتوبر عام 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر 21 قتيلا وجريحا من «قسد» بريف الرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.