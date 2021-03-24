شكرا لقرائتكم خبر 21 قتيلا وجريحا من «قسد» بريف الرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية مقتل وجرح أكثر من 21 عنصرا من قوات سورية الديمقراطية (قسد) في ريف الرقة الشمالي أمس.

وقال قائد عسكري في الجيش الوطني الموالي للجيش التركي «إن مجموعات أنغماسية نفذت عمليات على محور قرية الدبس شمال غرب بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وتمكنت من جرح وقتل أكثر من 21 عنصرا».

وأضاف «إن العملية التي نفذت فجر أمس واستمرت لأكثر من ساعتين، جرى خلالها استخدام مختلف أنواع الأسلحة»، لافتا إلى أن قواتهم تمكنت من سحب جثث سبعة عناصر لحزب العمال الكردستاني بعد هروب عناصر من «قسد».

وتشهد بلدة عين عيسى (65 كلم شمال مدينة الرقة) معارك عنيفة يوميا منذ أسبوع بين مقاتلي فصائل المعارضة المدعومة من تركيا وقوات (قسد).

وتتقاسم فصائل المعارضة و(قسد) السيطرة على ريف الرقة الشمالي بعد إطلاق قوات المعارضة السورية عملية نبع السلام والسيطرة على منطقتي تل بيض ورأس العين في بداية شهر أكتوبر عام 2019.