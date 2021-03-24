ماكرون: تركيا تحاول التأثير على انتخاباتنا

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وقال ماكرون في مقابلة مع تلفزيون «فرانس 5»: «التهديدات ليست مستترة، لذا أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين للغاية»، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء.
ولم يوضح ماكرون كيف يمكن أن تحاول تركيا التدخل في الانتخابات الفرنسية، أو ما إذا كان يشير إلى الانتخابات الإقليمية المقررة في يونيو، أو الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2022، أو كليهما.
واكتفى الرئيس الفرنسي بالقول إن تركيا «ستلعب على الرأي العام» ، في إشارة على ما يبدو لسيطرتها على مناطق للجالية التركية من خلال مدارس ومساجد ومنظمات أخرى. وتوترت العلاقات بين ماكرون والرئيس التركي رجب طيب إردوغان بسبب عدة قضايا، لكنهما تبادلا رسائل في يناير واتفقا على محاولة إصلاح العلاقات.
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