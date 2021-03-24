وفاة نائب حاكم دبي

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ونعى ديوان نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، المغفور له بإذن الله تعالى حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح أمس.
وأشار الديوان إلى أنه نظرا للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية ستقتصر صلاة الجنازة على الفقيد على أفراد العائلة فقط.
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