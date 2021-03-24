الحوثيون يتعمدون قصف النازحين بمأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية أمس السماح لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، إنها تراقب الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية للقطاع الخاص، وتنفذ واجبها لمنع أي آثار على المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأضافت في بيان لها، أن الحكومة الشرعية استوردت خلال الأشهر الماضية، كميات كافية من النفط عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها، بينما منع الحوثيون وصولها إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتعاملوا معها باعتبارها كميات مهربة.

وقالت إن رفض ميليشيات الحوثي السماح بدخول المشتقات النفطية، أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في مناطق سيطرتها.

وأضاف بيان الخارجية “على الرغم من خرق الحوثيين لاتفاق ستوكهولم، ونهبهم لأكثر من 50 مليار ريال يمني من عائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين الحكوميين، فقد سمحت الحكومة اليمنية لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي”، وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية للشهر الرابع على التوالي.

من جهة أخرى، قال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بمحافظة مأرب، إن فريقه الميداني نجا من الموت جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها ميليشيات الحوثي على مخيم التواصل للنازحين بمحافظة مأرب.

في السياق نفسه، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب «إن قصف ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا الذي استهدف المخيمات بالمحافظة مطلع الأسبوع الحالي تسبب في إصابة 5 نساء وتضرر وتدمير مساكن وممتلكات عدد من النازحين»، وأوضحت الوحدة التنفيذية «أن ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفت مخيمات (الميل- الخير- تواصل) بالأسلحة الثقيلة والمقذوفات المدفعية والصواريخ بالتزامن مع زيارة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إلى المحافظة».

وأشارت الوحدة في بيانها إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في انتهاكاتها الممنهجة وجرائمها المروعة بحق النازحين والمدنيين في محافظة مأرب.

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني واستنكر بأشد العبارات قصف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران المتعمد لأحد مخيمات النازحين غرب محافظة مأرب بالأسلحة الثقيلة، دون اكتراث بسلامة وحياة المئات من الأطفال والنساء في المخيم، بعد ساعات من وصول منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى المحافظة.

ميدانيا تشهد جبهات تعز، ومأرب، معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، وأكد المركز الإعلامي لمحور تعز أن قوات الجيش الوطني، تمكنت من إفشال هجوم شنته ميليشيات الحوثي على المواقع المحررة في جبهة الأحكوم، كما أكد مقتل أكثر من 40 في صفوف الحوثيين بينهم قيادي، وجرح العشرات خلال المواجهات الدائرة منذ يومين في جبهة الأحكوم، بحيفان جنوب المحافظة.

وأضاف المصدر الميداني أن المواجهات أسفرت أيضا عن إعطاب وإحراق طقمين عسكريين تابعين للميليشيات الحوثية، وأشار إلى أن المعارك ما زالت مستمرة في جبهة الأحكوم، وعدد من جبهات القتال، وسط انهيارات واسعة في صفوف ميليشيات الحوثي.

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آثار قصف الحوثيين للنازحين:

