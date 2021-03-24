السودان يرحب بوساطة الإمارات لإنهاء خلافاته مع إثيوبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مجلس الوزراء السوداني في بيان إن السودان يرحب باقتراح الإمارات للتوسط في الخلافات الحدودية بينه وبين إثيوبيا وكذلك الخلاف على سد النهضة الإثيوبي، حسبما أفادت وكالة بلومبيرج للأنباء.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة السودانية «يرحب مجلس الوزراء بمبادرة الإمارات العربية المتحدة»، على حد تعبيرها.

واقترحت الخرطوم من قبل أن يتوسط الاتحاد الأفريقي في القضية التي يبلغ عمرها عقدا من الزمن حول السد إلى جانب كل من أمريكا والأمم المتحدة، وهي الخطوة التي رحبت بها مصر ورفضتها إثيوبيا.

وفشلت المفاوضات في يناير، وألقت مصر وإثيوبيا، في بيانين منفصلين، باللوم على الاعتراض السوداني على إطار العمل بوصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وبني السد على نهر النيل الأزرق، وهو مصدر الماء الرئيس للسودان ومصر، وبدأ العمل على بنائه عام 2011 وبدأت إثيوبيا بملء خزانه في يوليو من العام الماضي.

وكان السودان اتهم إثيوبيا في 15 فبراير بالتوغل في أراضيه وتصعيد النزاع الحدودي، فيما أعلنت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، أن الملء الثاني للسد سيمضي كما هو مخطط له، وأن بناء سد النهضة الإثيوبي وصل إلى 79%.

يشار إلى أن مصر والسودان تطالبان باتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.