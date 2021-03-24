عملية الأسد المتأهب تسقط 27 داعشيا في الموصل

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وقال في بيان، إن قوات مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي نفذت منذ التاسع من الشهر الحالي عملية «الأسد المتأهب» في سلسلة جبال مخمور جنوب شرق مدينة الموصل استهدفت بقايا عصابات داعـش الإرهابية.
وأشار إلى الاستعانة بقناصين من جهاز مكافحة الإرهاب للتصدي للتنظيم في مداخل ومخارج الكهوف والأوكار في المناطق الشاهقة من جبال مخمور، والتي لا يمكن الوصول إليها بالعجلات العسكرية.
وذكر رسول أن طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي نفذ 312 ضربة جوية، كان لها دور مهم في تدمير 120 كهفا وموقعا تسببت بقتلهم وهروبهم بعد انهيارها عليهم.
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